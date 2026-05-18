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El empresario colombiano Alex Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP)
El empresario colombiano Alex Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia AFP

Venezuela News, un medio digital ligado al empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto Nicolás Maduro, cerró de forma abrupta este lunes, informó el sindicato de trabajadores de la prensa.

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