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El entonces presidente venezolano Nicolás Maduro (derecha) estrecha la mano del empresario colombiano Alex Saab a su llegada a la sede de la Asamblea Nacional para pronunciar su discurso el 15 de enero de 2024. (Foto de Federico PARRA / AFP).
El entonces presidente venezolano Nicolás Maduro (derecha) estrecha la mano del empresario colombiano Alex Saab a su llegada a la sede de la Asamblea Nacional para pronunciar su discurso el 15 de enero de 2024. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Venezuela deportó el sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado. La decisión marca un giro político de alto impacto dentro del chavismo y vuelve a colocar a Saab en el centro de las investigaciones judiciales que Washington mantiene abiertas contra la antigua cúpula venezolana. Ahora este personaje con poder podría convertirse ahora en una pieza clave para los fiscales estadounidenses, debido a la información que tendría sobre las finanzas del régimen, presuntas redes de corrupción y operaciones internacionales vinculadas al entorno de Maduro.

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