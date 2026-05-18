Saab ya estuvo preso en Estados Unidos en el 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Había sido detenido en el 2020 en Cabo Verde y posteriormente entregado.

Venezuela negoció su liberación en el 2023 a cambio de estadounidenses encarcelados en su territorio. Tras su regreso, Maduro lo designó ministro de Industria.

Pero luego del derrocamiento de Maduro por parte de Estados Unidos, país donde actualmente está preso, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó en febrero a Saab de todas sus funciones.

El empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos. (EFE/ Antoni Belchi). / Antoni Belchi

Además, el diario estadounidense The New York Times, informó que tras su destitución Saab fue detenido en Caracas a petición de Washington, algo que el régimen de Rodríguez no confirmó ni negó.

En enero, fiscales estadounidenses presentaron una acusación por corrupción contra Saab en Miami, Florida.

En su comunicado del sábado, el gobierno de Venezuela dijo que “la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Alex Saab afronta hasta 20 años de prisión si la justicia de Estados Unidos lo encuentra culpable de transferir junto a su socio Álvaro Pulido, también solicitado, 350 millones de dólares de Venezuela a cuentas en el extranjero controladas por ellos.

¿Quién es Alex Saab?

El empresario colombiano Alex Saab sale tras una reunión con Nicolás Maduro (fuera de plano) en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP). / FEDERICO PARRA

El periodista venezolano Roberto Deniz, del portal ArmandoInfo, medio que ha investigado a Saab durante 10 años, recordó en un video que es un empresario colombiano de Barranquilla que llegó a Venezuela como contratista de la Misión Vivienda en el 2011, cuando todavía gobernaba Hugo Chávez y Maduro era su canciller.

A partir del 2013, cuando Maduro asumió la Presidencia, Saab dejó de ser un contratista anónimo para convertirse en el contratista predilecto del régimen. Estuvo detrás del negocio de los CLAP, el programa de venta de alimentos subsidiados a los más pobres en Venezuela. “Vendió alimentos de la peor calidad posible con sobreprecios”, dijo Deniz.

Agregó que Saab también estuvo en el negocio de las exportaciones ilegales de oro venezolano, y en la comercialización del petróleo venezolano para evadir las sanciones del departamento del Tesoro. “Así se convirtió en una suerte de operador financiero del propio Nicolás Maduro”, indicó Deniz.

“Desde el 2012 hasta el 2020, cuando fue detenido, Alex Saab manejó entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Solo en una empresa fantasma petrolera llamada Trenaco recibió un contrato de PDVSA por 4.500 millones de dólares, contrato que finalmente se cayó y no sabemos qué pasó con el dinero”, aseguró Deniz.

Sostuvo también que ArmandoInfo documentó que en el negocio de los CLAP, solo una empresa de Saab manejó contratos por entre 800 y 900 millones de dólares.

“Él es el testaferro. Él sabe dónde están las cuentas de Maduro”

El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izquierda), se dirige a sus seguidores junto al empresario colombiano Alex Saab durante una manifestación en apoyo a su gobierno en Caracas el 23 de enero de 2024. (Foto de Gabriela Oraa / AFP). / GABRIELA ORAA

El abogado y diplomático venezolano Víctor Rodríguez Cedeño consideró que la entrega de Alex Saab a Estados Unidos marca un punto de quiebre dentro del chavismo y abre la puerta a que el empresario colombiano se convierta en una pieza clave en el juicio que enfrenta Maduro en Nueva York, por cargos federales graves relacionados con el narcoterrorismo, el tráfico internacional de drogas y la posesión de armas de fuego y explosivos.

Según el analista, más que una extradición formal, lo ocurrido fue una “entrega” con un fuerte contenido político y un mensaje dirigido a otros dirigentes chavistas investigados por Washington.

Rodríguez Cedeño cree que Washington intentará negociar con Saab una eventual cooperación judicial a cambio de beneficios procesales.

“Yo creo exactamente eso”, respondió a El Comercio al ser consultado sobre la posibilidad de que Saab declare contra Maduro.

Según explicó, el empresario conoce detalles sensibles sobre las finanzas del chavismo y sobre el patrimonio de Maduro.

“Él es el testaferro. Él sabe dónde están las cuentas de Maduro”, aseguró.

Rodríguez Cedeño advirtió además que un eventual testimonio de Saab podría comprometer a buena parte de la cúpula chavista.

“Ahí está todo el mundo involucrado”, afirmó.

Según indicó, Saab manejaba información extremadamente sensible sobre presuntas estructuras de corrupción y movimientos financieros de dirigentes venezolanos.

“La entrega de esta persona va a salpicar a todo el mundo. Él debe tener una información tremenda”, aseguró.

El abogado mencionó entre los posibles afectados a Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y otros dirigentes del oficialismo.

“Son todos millonarios, pero millonarios de billones”, afirmó.

El abogado recordó además que Saab ya había sido liberado anteriormente por razones políticas, tras negociaciones entre Caracas y Washington, pero advirtió que ahora su situación es distinta.

“Él sabe que está en la lista de Estados Unidos y a lo mejor le conviene pasar un tiempo preso y cooperar con las autoridades”, indicó.

Incluso, estimó que Saab podría terminar involucrado directamente en el proceso que se sigue en Brooklyn contra Maduro y otros miembros de su entorno.

“En el chavismo ya no hay lealtades”

Para Rodríguez Cedeño, el eventual escenario de cooperación judicial de Saab ocurre en medio de una fuerte crisis interna dentro del chavismo.

“Yo creo que entre ellos, en estos momentos, están tan acorralados que ahí no hay lealtad de nada. Está el sálvese quien pueda”, sostuvo.

El abogado recordó que figuras del oficialismo, incluida Delcy Rodríguez, celebraron el regreso de Saab a Venezuela tras su liberación en Estados Unidos en el 2023, presentándolo como una victoria política de la “revolución bolivariana”.

Sin embargo, ahora el panorama sería completamente distinto.

“Lo defendieron muchísimo y ahora lo entregan”, señaló.

A su juicio, la presión internacional y las investigaciones estadounidenses han colocado al chavismo “contra la pared”.

Delcy Rodríguez y la presión interna

Rodríguez Cedeño también apuntó directamente a la presidenta Delcy Rodríguez, a quien considera atrapada entre las exigencias de Estados Unidos y las tensiones dentro del oficialismo venezolano.

“Esta señora o atiende las instrucciones o pierde el poder”, afirmó.

Según dijo, sectores del llamado “chavismo originario” ya cuestionan duramente a Rodríguez y la acusan de traicionar los principios de la revolución.

“Sus aliados internos están viendo una crítica muy fuerte (…) pero ella no tiene otra salida”, sostuvo.

El abogado consideró que la presidenta “no tenía otra alternativa que entregarlo”.

“Estuvo muy cerca del círculo íntimo de Maduro”

Finalmente, Rodríguez Cedeño remarcó que Saab formó parte del entorno más cercano de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Recordó además la intensa campaña diplomática y judicial desplegada por Caracas cuando Saab fue detenido en Cabo Verde y posteriormente liberado.

Para el abogado, el silencio actual de Maduro y de su entorno sobre el caso también refleja la importancia de Saab dentro de la estructura chavista.

“Él manejaba las cuentas de ellos, cuentas importantes”, insistió.

“Uno de los instrumentos más importantes de todo ese desfalco a Venezuela es Alex Saab”, concluyó.