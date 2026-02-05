Por Roger Zuzunaga Ruiz

Las versiones sobre la supuesta captura del empresario colombiano Alex Saab en Venezuela sacuden el escenario político. Ello luego de que medios internacionales y fuentes estadounidenses aseguraran que el presunto testaferro de Nicolás Maduro habría sido detenido en Caracas en un operativo con posible participación de autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, la defensa de Saab negó categóricamente el hecho y calificó la información como falsa: su abogado afirmó que el exministro “está tranquilo en Caracas”, en libertad y sin ningún tipo de restricción. Mientras que el silencio oficial del Gobierno Venezolano mantiene abierta la incertidumbre sobre el paradero y la situación real de una de las figuras más sensibles del entramado de poder y corrupción del régimen chavista.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela
Venezuela

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela

Miguel Díaz-Canel confirma que Cuba no ha recibido combustible desde diciembre por las presiones de EE.UU.
Centroamérica

Miguel Díaz-Canel confirma que Cuba no ha recibido combustible desde diciembre por las presiones de EE.UU.

María Corina Machado cree que podría haber elecciones en Venezuela en menos de un año
Venezuela

María Corina Machado cree que podría haber elecciones en Venezuela en menos de un año

Gobierno venezolano espera que amnistía potencie de manera “acelerada” el diálogo político
Venezuela

Gobierno venezolano espera que amnistía potencie de manera “acelerada” el diálogo político