Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados por agentes venezolanos, según el New York Times

Por Agencia EFE

El empresario colombiano Álex Saab y el dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, cercanos al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron detenidos e interrogados por agentes venezolanos, según informaron cinco fuentes venezolanas y un funcionario estadounidense a The New York Times.

