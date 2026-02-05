Escuchar
(2 min)
Vista general del interior de la Asamblea Nacional durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026. Foto: AFP

Vista general del interior de la Asamblea Nacional durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026. Foto: AFP
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia AFP

Venezuela avanza en la aprobación de una ley de amnistía que abarca delitos como “traición” y “terrorismo” -imputados por lo general a presos políticos- y ampara “infracciones” de jueces y fiscales.

Amnistía en Venezuela para “terrorismo”, “traición” e inhabilitados: destaques del proyecto de ley
