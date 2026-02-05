Amnistía en Venezuela para “terrorismo”, “traición” e inhabilitados: destaques del proyecto de ley

Venezuela avanza en la aprobación de una ley de amnistía que abarca delitos como “traición” y “terrorismo” -imputados por lo general a presos políticos- y ampara “infracciones” de jueces y fiscales.

El Parlamento de mayoría chavista inició el jueves el primero de los dos debates reglamentarios para su aprobación.

La AFP accedió al proyecto de ley, que impulsa la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (centro), el primer vicepresidente, Pedro José Infante (izq.), y la segunda vicepresidenta, Grecia Colmenares, votan durante la sesión del Congreso Nacional para debatir un proyecto de ley de amnistía. Foto: AFP / PEDRO MATTEY

A continuación, destaques del texto, que puede sufrir modificaciones durante el proceso parlamentario:

- Concede amnistía a casos basados en la ley del Odio, traición a la patria, rebelión militar, sublevación, por generar zozobra con informaciones falsas, asociación para delinquir, ultraje al funcionario, daños a la propiedad, importación y porte de artefactos explosivos o incendiarios, entre otros.

- En el caso del delito de “terrorismo”, “estará condicionada a que se demuestre que la acusación se fundamentó en una aplicación discriminatoria de la ley penal o en la violación de garantías judiciales”.

- Incluye casos registrados por los hechos de abril de 2002, cuando Hugo Chávez fue derrocado por pocos días y la huelga petrolera de ese mismo año.

- También a los detenidos durante la represión en las protestas antigubernamentales de 2004, 2007, 2014, 2017, 2019, 2020 y de 2024 después de la cuestionada reelección de Maduro. Más de 2.000 personas fueron detenidas en 48 horas.

- “Se extiende a las infracciones disciplinarias supuestamente cometidas por jueces, fiscales del Ministerio Público u otros funcionarios públicos con ocasión del desempeño de sus funciones”.

- Engloba el delito de fuga y para aquellos que pidieron asilo o refugio por razones políticas.

- Se concede amnistía a aquellos civiles que hayan sido juzgados por tribunales militares y cuando en esta jurisdicción se haya cometido abuso de poder y faltas al decoro militar.

- Quedarán sin efecto inhabilitaciones de aquellos funcionarios públicos por hechos ocurridos entre 1999 al 2026. La nobel de la Paz, María Corina Machado, fue impedida de participar en las cuestionadas elecciones de 2024 en las que Maduro fue reelecto.

- Establece la “garantía de retorno” con la cual se deberá proceder al levantamiento inmediato de todas las alertas migratorias, órdenes de captura nacionales y notificaciones rojas de Interpol.

- Ampara acciones contra parlamentarios “en circunstancias que hayan restado confiabilidad en la administración imparcial de la justicia” y haya llevado al “allanamiento indebido de su inmunidad”.

- El texto en principio no incluye reparaciones a víctimas de abusos de la autoridad.