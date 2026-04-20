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Una vigilia para exigir la libertad de los presos políticos frente al edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 21 de febrero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
Una vigilia para exigir la libertad de los presos políticos frente al edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 21 de febrero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia EFE

Amnistía Internacional (AI) señaló que los “crímenes de lesa humanidad que quedaban impunes” continuaron cometiéndose durante 2025 en Venezuela, según su informe anual sobre la situación de los derechos humanos.

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