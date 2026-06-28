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Personas buscan entre los escombros de una casa destruida por los terremotos, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Personas buscan entre los escombros de una casa destruida por los terremotos, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Por Agencia EFE

Los chilenos fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela ascienden a tres, informó este domingo la Cancillería del país austral.

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