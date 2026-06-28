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Resumen

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Fotografía que muestra edificaciones y vehículos destruidos por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, en Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
Fotografía que muestra edificaciones y vehículos destruidos por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, en Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
Por Agencia EFE

El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela se eleva ya a 17, según los datos actualizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

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