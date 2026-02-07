Borrador de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos

Escuchar
Fotografía cedida el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez (d), en un acto de gobierno en el estado Bolívar (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Por Agencia EFE

El proyecto de la ley de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder en el país, según el borrador de la normativa difundido este viernes por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

