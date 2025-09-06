Fotografía de archivo del canciller de Venezuela, Yvan Gil. Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa/Pool
Agencia EFE
Agencia EFE

Canciller de Venezuela llama a la unidad latinoamericana ante tensiones con EE.UU.
El canciller de Venezuela, , llamó este sábado a los países de América Latina a reforzar su unidad ante el , que, según dijo, se desarrolla con la “excusa perversa” de una operación contra el narcotráfico en el mar Caribe.

Al intervenir en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), con motivo del 210 aniversario de la Carta de Jamaica, el titular de Exteriores invitó a seguir el pensamiento del libertador caraqueño Simón Bolívar, quien expresó en ese documento histórico su deseo de unidad latinoamericana y su visión de un Gobierno republicano.

PUEDES VER: Trump advierte a Venezuela que derribará sus cazas si ponen en peligro a militares de EE.UU.

“Invitamos, 210 años después, a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo latinoamericano, a encontrarse en el espíritu de la Carta de Jamaica para ver su unidad, que hoy más que nunca vuelve a ser una referencia”, sostuvo el funcionario.

Gil argumentó que Washington ejecuta un , con lo que describió como la “excusa perversa” de combatir el narcotráfico, con el que, aseguró, Venezuela no está involucrado.

En ese contexto, señaló que “todas y cada una de las letras de la Carta de Jamaica están vigentes”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Fotos de Aaron SCHWARTZ/EPA / Ronald PEÑA / EFE)

A mediados de agosto, la Administración del , dispuso un despliegue militar en el mar Caribe cerca de aguas venezolanas, lo que Caracas ha considerado una “amenaza”.

El pasado martes, las tensiones aumentaron luego de que la Casa Blanca informara sobre un supuesto en la que presuntamente iban once personas vinculadas a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en una cárcel de Venezuela, y que al parecer transportaba estupefacientes.

El , al que Washington acusa de liderar el , calificó el ataque como un invento de las autoridades estadounidenses.

