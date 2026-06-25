La Cancillería del Perú informó que se encuentra monitoreando activamente la situación en Venezuela tras los potentes sismos registrados el pasado 24 de junio que afectaron Venezuela. Mediante sus canales oficiales, el Gobierno peruano manifestó su solidaridad con la población venezolana y las familias damnificadas por este desastre natural.

Según informaron, el Ejecutivo peruano ha extendido formalmente un ofrecimiento de ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar en la atención de las necesidades urgentes derivadas de la catástrofe. Este anuncio fue difundido por la Cancillería, la cual reiteró sus condolencias por las muertes confirmadas y expresó su deseo de una pronta recuperación en las zonas impactadas.

El Perú viene monitoreando la situación que viene enfrentando Venezuela luego de ocurrido los fuertes sismos en ese país y le ha ofrecido ayuda humanitaria para apoyar en la atención de las urgentes necesidades generadas por este desastre.



El Gobierno del Perú expresa sus más… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 25, 2026

Sobre la situación de los ciudadanos peruanos residentes en el país vecino, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que, hasta el momento, no se han reportado connacionales afectados por los movimientos telúricos. La Sección de Intereses del Perú en Caracas permanece vigilante ante cualquier requerimiento de asistencia por parte de la comunidad peruana.

Canales de atención para peruanos en Venezuela

Para garantizar un soporte inmediato, el Gobierno ha habilitado medios de contacto específicos para reportar emergencias relacionadas con ciudadanos peruanos, incluyendo a posibles afectados por lo ocurrido en Caracas, Venezuela. Los interesados pueden comunicarse al número telefónico de emergencia (00) 584142224598 o escribir al correo electrónico info@consulperu-caracas.com para recibir orientación.

📄Comunicado de Prensa 027-26: Perú expresa su solidaridad a Venezuela por el sismo ocurrido en Caracas.



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Los sismos, ocurridos alrededor de las 6:00 p.m. del miércoles, consistieron en un doblete sísmico con magnitudes de 7,2 y 7,5. Estos eventos provocaron el derrumbe de edificaciones y daños severos en la infraestructura de Caracas, La Guaira y otros estados, motivando la declaratoria de estado de emergencia por las autoridades locales.

El balance oficial de víctimas en territorio venezolano asciende a 164 personas fallecidas y 971 heridos. Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno de Venezuela dispuso la interrupción de servicios básicos y la suspensión de actividades educativas para facilitar las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes.