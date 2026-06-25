Residentes permanecen en la calle junto a varios bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Pena R.).
Residentes permanecen en la calle junto a varios bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Pena R.).
Por Redacción EC

La Cancillería del Perú informó que se encuentra monitoreando activamente la situación en Venezuela tras los potentes sismos registrados el pasado 24 de junio que afectaron Venezuela. Mediante sus canales oficiales, el Gobierno peruano manifestó su solidaridad con la población venezolana y las familias damnificadas por este desastre natural.

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