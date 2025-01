Carlos Correa, periodista, activista por la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, además de director de la ONG venezolana Espacio Público, cumple este martes 14 de enero una semana “desaparecido”, tras haber sido llevado por cinco sujetos encapuchados que estaban sin identificación y que serían miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

Su esposa, Mabel Calderín, y diversas organizaciones no gubernamentales de Venezuela exigieron el lunes a las autoridades informar sobre su paradero.



“Hemos recorrido todos los centros de reclusión y en todos nos niegan su presencia, seis días de la desaparición de Carlos Correa y todavía no tenemos noticias (...) hemos hecho todo lo que hay que hacer humanamente y legalmente”, dijo la esposa de Correa, Mabel Calderín, a las afueras de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, reportó la agencia EFE.



Calderín informó también que el recurso de habeas corpus que fue introducido el pasado miércoles ante el Palacio de Justicia en Caracas, para conocer el paradero de Correa, no ha sido respondido.



“Yo tengo derecho a saber el paradero de mi esposo, todos nosotros tenemos derecho a saber donde está Carlos y, además, tenemos derecho a que nos lo devuelvan, porque Carlos es inocente y Carlos es un hombre muy valioso para Venezuela y para el mundo”, añadió.



“Carlos padece enfermedades delicadas y está con tratamiento. Él es hipertenso, tiene tratamiento permanente que no puede dejar de tomar. Tiene problemas de próstata que necesitan ser tratados, además de un tratamiento endocrinológico, odontológico y dermatológico. En este momento está bajo un tratamiento delicado, complicado, y necesita ser tratado”, señaló su mujer en declaraciones recogidas por El Nacional.

Imagen sin fecha publicada el 8 de enero de 2025 por la ONG Espacio Público muestra a su director, el periodista Carlos Correa. (AFP). / ONG ESPACIO PUBLICO

Por su parte, Raúl Cubas, de la ONG Provea, explicó que intentarán reunirse con el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para “exigirle que cumpla con su obligación constitucional de defender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado, que es el caso de Carlos Correa”.



“La Defensoría está en la obligación de darnos respuesta, acompañar a las víctimas y esclarecer dónde está detenido, en qué condiciones está, aparte, exigirle la inmediata liberación de Carlos, porque defender el derecho a la libertad de expresión y defender los derechos no es un delito”, agregó.



La semana pasada, la ONG Espacio Público denunció la desaparición de Correa, quien, “según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados”.

Espacio Público calificó el arresto de “desaparición forzada”.

El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno Venezolano de Nicolás Maduro a tomar medidas para “proteger” a Carlos Correa.

El activista “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia al desconocerse a la fecha su paradero, condiciones de detención y estado de salud”, denunció la CIDH en un comunicado.

“Sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”, advirtió.

“Altas autoridades del Estado estarían haciendo declaraciones estigmatizantes en su contra” y se han puesto “obstáculos para recibir un recurso de habeas corpus a su favor”, añadió.

La CIDH llamaó al gobierno de Maduro a tomar medidas para que el activista “pueda desarrollar sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, declaraciones estigmatizantes y descalificadoras, hostigamientos o actos de violencia”.

¿Quién es Carlos Correa?

Carlos Correa es un reconocido activista venezolano, periodista y profesor universitario, actualmente director de la ONG Espacio Público. Su carrera ha estado enfocada en la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública.

Es hijo de migrantes españoles nacido en Puerto La Cruz, Venezuela. Estudió comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Desde el segundo año de su carrera comenzó a trabajar como voluntario en la emisora Radio Fe y Alegría y actualmente es miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), donde llegó a ser Coordinador General.

En 1989, una vez graduado, Correa continuó con su formación académica en la Universidad de La Laguna enTenerife, España, donde estudió un doctorado en Ciencias de la Información. Desde el 2001 comenzó a instruirse en Derechos Humanos.

“Es a Espacio Público donde los periodistas acuden muchas veces cuando son censurados, amenazados, o golpeados. Según estas mismas víctimas, la labor de Correa es algo invaluable y digno de admirar, pues consideran que es un trabajo necesario y justo que va a rendir frutos en muchos años, pero que es preciso que en la actualidad se haga”, dice una reseña de Correa en Espacio Público.