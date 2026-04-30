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Carolina Flores tenía 27 años y fue reina de belleza de Baja California, en México. (Instagram de Carolina Flores).
Carolina Flores tenía 27 años y fue reina de belleza de Baja California, en México. (Instagram de Carolina Flores).
Por Agencia EFE

Una mujer ha sido detenida en Venezuela como presunta responsable del asesinato en México de su nuera, Carolina Flores, una joven de 27 años exreina de la belleza de Baja California, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en un comunicado.

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