Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Estas son las consecuencias de que Estados Unidos designe terrorista al Cártel de los Soles de Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Estas son las consecuencias de que Estados Unidos designe terrorista al Cártel de los Soles de Venezuela

Estas son las consecuencias de que Estados Unidos designe terrorista al Cártel de los Soles de Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Estados Unidos designó el lunes de manera oficial al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), lo que eleva la fuerte presión militar que ejerce sobre Venezuela. La decisión también coloca al gobernante Nicolás Maduro, señalado por Washington de ser el cabecilla de la supuesta red de narcotráfico, en el centro de una nueva estructura legal que permite desde sanciones más severas hasta operaciones de alto riesgo contra él y su entorno. De esta manera, el anuncio abre un escenario incierto en la relación bilateral.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC