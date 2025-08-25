Militares, poder y cocaína: ¿Qué se sabe del Cártel de los Soles, la banda narcotraficante que EE.UU. vincula con Maduro?

Estados Unidos asegura que el Cártel de los Soles es una organización criminal dedicada al narcotráfico y que está dirigida por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y por altos mandos militares y políticos. Washington ha confirmado que como parte de su estrategia para luchar contra esta banda, está deplegando buques de guerra y a miles de militares en las aguas del mar Caribe, algunos de ellos se apostarán cerca de la costa del país caribeño. ¿Qué se sabe de esta mafia, cuál es su origen, cómo opera, qué alianzas tiene y quénes han reconocido su existencia?

El pasado 25 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Cártel de los Soles y lo incluyó en su lista de organizaciones terroristas globales.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En su publicación, el Departamento del Tesoro aseguró que ese cártel es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen. También acusó al mandatario chavista de proporcionar apoyo material a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Agregó que el Cártel de los Soles apoya a Tren de Aragua en su objetivo de utilizar el tráfico de drogas ilegales como arma contra Estados Unidos.

De acuerdo con Washington, Maduro y otros altos funcionarios del régimen han corrompido las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluyendo partes del ejército, los servicios de inteligencia, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con el fin de facilitar las actividades del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

A inicios de agosto, Estados Unidos duplicó la recompensa que ofrecía por la captura de Maduro hasta los 50 millones de dólares.

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. (Departamento de Estado).

“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional”, dijo entonces la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, al anunciar la “histórica” recompensa.

Además, la semana pasada Estados Unidos confirmó que está desplazando al menos seis embarcaciones de guerra y más de 6.500 militares a las aguas del mar Caribe.

De manera oficial se ha informado que es para labores de lucha contra el narcotráfico, pero también se especula que podría tratarse de la preparación para una intervención en Venezuela para deponer a Maduro del poder.

El origen del Cártel de los Soles

Un hombre observa una valla con la imagen de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello en Villa del Rosario, Colombia. (EFE/ Mario Caicedo).

El nombre del cártel proviene de las insignias en forma de sol o estrellas doradas que suelen aparecer en los uniformes de los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El término se usó por vez primera en 1993, cuando dos generales de la GNB, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Estados Unidos acusó al primero de proteger cargamentos de cocaína.

Cabe precisar que por aquellos años solo la GNB tenía facultades para luchar contra el narcotráfico.

Con la llegada del comandante Hugo Chávez al poder en Venezuela (1999-2013), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) adquirió un rol central en la política y la economía del país.

En paralelo, los traficantes de cocaína de origen colombiano comenzaron a usar cada vez más el territorio venezolano como plataforma de salida hacia el Caribe y Europa.

En el 2004, el periodista y concejal Mauro Marcano acusó al entonces jefe de la GNB Alexis Maneiro y a otros oficiales de estar involucrados en el narcotráfico.

Marcano relacionó a esos militares con el Cártel de los Soles. Pero poco después fue asesinado a tiros cuando salía de su domicilio en la ciudad de Maturín.

En el 2005, Chávez expulsó de Venezuela a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, algo que facilitó para que el país se convierta en una ruta más atractiva para el narcotráfico.

Ese mismo año, una nueva Ley de Drogas otorgó facultades antidrogas a todas las ramas de la FANB, no solo a la GNB. Esta medida, que buscaba fortalecer la lucha contra el narcotráfico, en la práctica abrió más espacios para la participación de oficiales en el negocio ilícito, de acuerdo con los analistas.

En julio del 2005, el diario estadounidense The Miami Herald publicó, en palabras de un “diplomático extranjero en Caracas, familiarizado con las operaciones antidrogas”, que el Cártel de los Soles era como “un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional”.

Complicidad con las FARC

Un aspecto clave en el narcotráfico en Venezuela tiene que ver con las FARC de Colombia, ahora extintas. Durante los años 2000, Venezuela fue un santuario seguro para esa guerrilla colombiana, que también traficaba droga.

Por razones políticas e ideológicas, Chávez toleró la presencia de las FARC en zonas fronterizas, lo que facilitó la salida de cocaína a través de puertos, pistas clandestinas y rutas marítimas controladas por militares venezolanos.

A mediados de los 2000, los militares venezolanos también pasaron de ser facilitadores del tráfico de drogas a convertirse en operadores directos del negocio. Controlaban laboratorios, pistas de aterrizaje y rutas de distribución hacia el Caribe, Centroamérica y África.

En el 2008, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a tres altos funcionarios venezolanos por colaborar con las FARC en operaciones del narcotráfico: el general Hugo ‘Pollo’ Carvajal, que era director de inteligencia militar; a Henry Rangel Silva, ministro de Defensa; y a Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ministro del Interior.

Fueron las primeras medidas que Estados Unidos tomaba directamente contra el Cártel de los Soles.

Hugo Carvajal, de la negación a la admisión de culpabilidad

Nicolás Maduro (der.) y el mayor general retirado venezolano Hugo Carvajal en Caracas el 27 de julio de 2014. (AFP). / PRESIDENCIA

En este punto, cabe mencionar que actualmente Carvajal está en una prisión de Estados Unidos tras ser extraditado desde España. Este militar pasó se ser aliado de Chávez y Maduro a enemigo declarado.

Carvajal siempre había negado la existencia del Cártel de los Soles. En las pocas entrevistas que ha dado ha dicho que es un “mito”. También que la FANB no está estructurada como un cártel y que quienes se involucran en el narcotráfico lo hacen de manera individual.

Sin embargo, en junio de este año Carvajal se declaró culpable de delitos de narcoráfico y narcoterrorismo en una corte federal de Estados Unidos. Su condena se sabrá en octubre.

Los fiscales del caso han asegurado que Carvajal, junto con otros funcionarios de alto rango y militares venezolanos, lideraban el Cártel de los Soles, y que facilitaban el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense y colaboraban con las FARC.

Hugo Carvajal fue aliado de Chávez, pero luego se posicionó en contra de Nicolás Maduro. (EFE).

La admisión de culpabilidad de Carvajal confirma judicialmente que el Cártel de los Soles no es una invención ni un mito, sino una estructura criminal que opera desde el corazón del poder venezolano.

Estados Unidos va por los peces gordos

Entre el 2010 y el 2015, los informes de la DEA y del Departamento de Justicia de EE.UU. comenzaron a señalar a altos mandos militares y políticos venezolanos como parte de una red global de narcotráfico. Se documentaron conexiones con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y con redes en África y Europa.

En marzo del 2020, por primera vez el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Maduro, el número dos del chavismo Diosdado Cabello y otros altos funcionarios, acusándolos de liderar el Cártel de los Soles. Se ofrecieron millonarias recompensas por información que lleve a la captura de los señalados.

Aquella vez, Estados Unidos dijo que Cabello era el operador central y que Maduro lideraba el Cártel de los Soles.

Los que cooperan o están acusados en Estados Unidos

El general retirado del ejército de Venezuela Cliver Alcalá habla durante una conferencia de prensa en Caracas el 18 de julio de 2016. (Foto de JUAN BARRETO/AFP). / JUAN BARRETO

El exgeneral chavista Clíver Alcalá Cordones se entregó en marzo del 2020 a las autoridades de Colombia para ser extraditado a Estados Unidos. Ya en ese país, fue condenado a 21 años cárcel por suministrar armas a las FARC.

Se había declarado culpable por apoyar a las FARC, facilitando armas y rutas logísticas para el narcotráfico.

El fiscal Damian Williams dijo que Alcalá fue uno de los altos mandos del ejército venezolano y del Cártel de los Soles que “buscaron usar la cocaína como arma al ayudar a las FARC a enviar toneladas de drogas hacia Estados Unidos”.

Alcalá fue el primer condenado en Estados Unidos en el caso por “narcoterrorismo” en el que también está acusado Maduro.

Leamsy Salazar fue un oficial de la Armada venezolana que alcanzó notoriedad como edecán de Hugo Chávez.

Tras la muerte de Chávez en el 2013, Salazar pasó a trabajar como jefe de seguridad de Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional.

A finales del 2014 rompió con el chavismo y escapó de Venezuela supuestamente con ayuda de la DEA.

Viajó primero a España y desde allí se trasladó a Washington D.C., donde entró formalmente en el programa de testigos protegidos de EE.UU.

Según documentos judiciales, en Estados Unidos señaló directamente a Cabello como líder del Cártel de los Soles, y detalló cómo se usaban puertos, aeropuertos y la estructura militar venezolana para traficar cocaína hacia EE.UU. y Europa.

El testimonio de Salazar fue clave para que el Departamento de Justicia presentara acusaciones contra Cabello, Maduro y otros altos mandos.

Otros pesos pesados del chavismo acusados en Estados Unidos son Néstor Reverol y Edilberto Molina, señalados de alertar a narcotraficantes sobre operativos antidrogas cuando dirigían la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), y de facilitar la exportación de cocaína.

El otrora poderos exministro Tareck El Aissami es señalado por el gobierno estadounidense bajo la Ley Kingpin, por vínculos con el narcotráfico. En el círculo del chavismo cayó en desgracia y actualmente está en prisión en Venezuela.

El chavismo dice que no existe

De acuerdo con los analistas, el Cártel de los Soles funciona como una red de poder militar y político que se sostiene gracias al control territorial y la protección del régimen chavista.

Pero el régimen de Venezuela sigue sosteniendo que el Cártel de los Soles es un invento de Estados Unidos.

“El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles”, declaró Cabello, quien hoy es ministro del Interior, el pasado 7 de agosto.