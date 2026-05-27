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Familiares de presas políticas y activistas se manifiestan en los alrededores del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) para exigir a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación de detenidas. (EFE/ Miguel Gutiérrez).
Familiares de presas políticas y activistas se manifiestan en los alrededores del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) para exigir a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación de detenidas. (EFE/ Miguel Gutiérrez).
Por Agencia AFP

Ocho militares de Venezuela, entre ellos un general, acusados en 2017 de conspirar para dar un golpe de Estado a Nicolás Maduro, salieron el martes de prisión en medio de una nueva tanda de liberaciones otorgadas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez a presos políticos.

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