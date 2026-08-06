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Delcy Rodríguez inicia proceso de diálogo en Venezuela. (Foto: EFE)
Delcy Rodríguez inicia proceso de diálogo en Venezuela. (Foto: EFE)
/ PALACIO DE MIRAFLORES
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela y un grupo opositor celebran este jueves en Caracas la primera reunión presencial del diálogo impulsado por Estados Unidos para avanzar hacia una transición en el país sudamericano y en el que no participa la líder de la oposición mayoritaria y nobel de la paz María Corina Machado.

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