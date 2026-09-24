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Resumen

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Manifestantes participan en una marcha para exigir el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado en una calle de Caracas el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
Manifestantes participan en una marcha para exigir el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado en una calle de Caracas el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

Cientos de personas protestaron el jueves en Caracas para reclamar el retorno a Venezuela de la líder opositora y Nobel de la paz María Corina Machado, cuyo regreso del exilio le fue impedido el martes, según su partido político.

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