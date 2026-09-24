Cientos de personas protestaron el jueves en Caracas para reclamar el retorno a Venezuela de la líder opositora y Nobel de la paz María Corina Machado, cuyo regreso del exilio le fue impedido el martes, según su partido político.

Al rededor de una gran bandera de Venezuela, los manifestantes marcharon por la capital portando pancartas con mensajes como “María Corina, te estamos esperando” y “Regresa”.

El intento más reciente de regresar a Venezuela ocurrió el mismo día en que la mandataria interna, Delcy Rodríguez, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Una manifestante muestra un cartel que pide elecciones durante una marcha para exigir el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, frente a la sede del Consejo Nacional Electoral, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

Douglas Mata, comerciante de 65 años, cuestionó que Machado no haya logrado regresar al país.

La protesta para exigir elecciones y el regreso de @MariaCorinaYA ha tomado la autopista frente a la UCV https://t.co/omPLzAG9d4 pic.twitter.com/KC4jkReSuJ — Rafael Hernández (@sincepto) September 24, 2026

“No es posible que mientras Delcy Rodríguez anda paseando en el mundo, no dejen entrar a María Corina Machado acá a Venezuela”, dijo. “No es posible que reciban a Delcy Rodríguez como una reina en los Estados Unidos y no dejen entrar a María Corina aquí a su propio país”, agregó.

Machado salió de la clandestinidad en diciembre cuando viajó para recibir el premio Nobel de la Paz en Noruega. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá desde donde ha intentado regresar al país.

“Venezuela la espera, no solo Caracas, Venezuela”, dijo a la AFP Josefina Guerra, de la coalición sindical nacional.

Manifestantes exhiben pancartas en una marcha exigiendo el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela en Caracas, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

Durante la marcha se mostraron pancartas y una enorme bandera de Venezuela. “María Corina Vente, tu gente está lista”, “Venezuela te espera pronto”, se leía en algunos afiches.

Los manifestantes exigieron además la convocatoria de nuevas elecciones tras la caída de Maduro en una incursión estadounidense en enero.

Una combinación de fallas mecánicas, cancelaciones de última hora y restricciones del espacio aéreo han impedido el retorno de Machado, según informes del diario español ABC y el canal colombiano NTN24.

Información en desarrollo