icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Claudia Macero, jefa de comunicaciones de María Corina Machado, participa en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela. (EFE/ Miguel Gutiérrez).
Claudia Macero, jefa de comunicaciones de María Corina Machado, participa en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela. (EFE/ Miguel Gutiérrez).
/ MIGUEL GUTIERREZ
Por Agencia EFE

La opositora venezolana Claudia Macero, jefa de prensa de la líder María Corina Machado, pidió este lunes a las autoridades una fecha para la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela, en un primer acto político tras su regreso del exilio el domingo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.