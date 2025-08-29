Fotografía donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en Caracas. EFE/ Palacio de Miraflores
Fotografía donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en Caracas. EFE/ Palacio de Miraflores
Agencia EFE
Agencia EFE

CNE llama a los venezolanos a defender a su país ante las tensiones con EE.UU.
CNE llama a los venezolanos a defender a su país ante las tensiones con EE.UU.

El de Venezuela, controlado por rectores afines al chavismo, llamó este viernes a los ciudadanos a que se alisten por la defensa del país ante las , que plantea enviar embarcaciones al mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Llamamos a todas las venezolanas y a los venezolanos a que cuidemos el bien más preciado que tenemos, que es la paz. (...) Nos encontramos en una nueva etapa y la única forma de que nosotros podamos mantener la paz es con la unidad nacional”, pidió el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, durante la nueva jornada de , que se extenderá hasta el sábado.

Quintero consideró que los venezolanos tienen que “mandar un mensaje de unidad” y “un mensaje al mundo, a los organismos internacionales, para que se pronuncien y prevalezca la diplomacia, la diplomacia de paz”.

A su lado, el presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, subrayó que los venezolanos están “obligados a defender la voluntad popular y a exigir también ”.

“Como lo establece la Constitución, estamos obligados a defender la voluntad popular y a exigir también respeto para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y decirles estamos aquí también, rodilla en tierra, para defenderlo y para defender nuestra querida patria”, manifestó Amoroso.

Junto a las autoridades del CNE, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, expresó que Venezuela se respeta y se defiende en “estos momentos de amenazas, de agresiones” por parte del “imperio”, en referencia a Estados Unidos.

Fotografía donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto con militares venezolanos, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Fotografía donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto con militares venezolanos, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores

“En estos momentos de amenazas, de agresiones, de todo lo que nos han hecho desde el imperio y todos los apátridas, aquí estamos los que amamos a la patria sin color político”, señaló Meléndez.

Este jueves, Maduro informó que para la nueva jornada de alistamiento de milicianos, que tendrá lugar este viernes y sábado después de los registros del pasado fin de semana, están habilitados 945 puntos.

Asimismo, pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, a través de una carta, interceder para que el Gobierno de Estados Unidos cese sus , al expresar su “profunda preocupación” por lo que considera una “escalada” de las “agresiones” por parte del país norteamericano.

La Casa Blanca subrayó el jueves que muchos países latinoamericanos apoyan la , que incluye un gran despliegue de varios buques e infantes de marina en el Caribe, para combatir el tráfico de drogas en el que, asegura está involucrado el Gobierno de Venezuela.

