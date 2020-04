En los últimos días El Comercio recibió una serie de testimonios de peruanos que se encontraban varados en Venezuela tras el cierre de fronteras decretado para frenar el avance del coronavirus COVID-19 en nuestro país.

A la incertidumbre propia de estar varados, en el caso puntual de Venezuela se suman dos complicaciones adicionales: la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país desde hace al menos cinco años, y que nuestro país haya roto relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro en enero del 2019.

Pese al cese de relaciones bilaterales, el Perú mantiene funcionando el consulado en la ciudad de Caracas, encargado de velar por el bienestar de los cerca de 66 mil peruanos que residen en el país caribeño y que está a cargo del cónsul general Augusto Bazán.

“La comunidad peruana en Venezuela llegó a tener cerca de 300 mil integrantes, pero en la actualidad ronda los 66 mil miembros que se dividen en dos grandes grupos: quienes migraron en las décadas de los 70 u 80 y echaron raíces aquí, y un segundo grupo conformado por los hijos y nietos de esos migrantes y han sido inscritos en los consulados”, explica Bazán en comunicación telefónica con El Comercio.

Ahora, a ellos se suman las decenas de compatriotas que quedaron varados a causa del coronavirus.

- ¿Cuántos peruanos han registrado como varados y qué acciones puede tomar la oficina diplomática?

Tenemos registrados a 25 en el padrón. Ahora, tenemos a otros que nos han escrito o llamado por teléfono, debido a las limitaciones que hay en el país muchas personas no tienen acceso a Internet. Incluso hay zonas del país donde no hay energía eléctrica. Entonces, yo estimo que podría haber alrededor de 30 peruanos varados. El perfil del peruano varado en Venezuela, además, es diferente al de otros países. No son personas que vinieron por turismo, sino a visitar a sus familiares o amigos. Estamos en contacto con la mayoría de ellos y estamos viendo la forma de poderlos apoyar. Lo que se ha hecho es tratar de buscar alternativas para poder llegar al Perú. Lamentablemente, debido a la mala relación bilateral y por la crisis de este país, hasta la fecha no hay ningún vuelo que los pueda llevar. Hemos explorado varias alternativas. En un caso, una línea aérea venezolana nos ofreció un precio exorbitante y nosotros cumplimos con consultarles a los compatriotas.

- ¿Esos son los pasajes que costaban US$1.900?

Así es. Ese fue. Originalmente pedían US$2.200 y negocié una rebaja. Igual me parecía mucho, pero desde Cancillería me dijeron que pregunte si alguien podría pagar. Yo prácticamente conocía la respuesta, pero cumplí con preguntar. Esa alternativa se cayó. Venimos coordinando continuamente con Cancillería para buscar otra alternativa. Pero teniendo a 30 ciudadanos peruanos aquí, en comparación con otros países que tienen cientos o miles de varados, no nos pone en la mejor situación.

- En otros países con grupos reducidos los consulados han proporcionado alojamiento y comida. ¿Eso ocurre en su oficina también?

Estamos en contacto con ellos y estamos ofreciendo comida a quienes nos lo han solicitado. En el 99% de los casos con los que hemos conversado, por el perfil especial que le describí previamente, se encuentran en casas de familiares. En otros países los han echado de los hoteles, no es el caso aquí. Ahora, debido a la crisis que atraviesa este país, el dólar al inicio de la cuarentena valía 70 mil bolívares y ahora es de 140 mil. Como la moneda ha desaparecido en el sentido circulante, la situación se ha vuelto muy complicada. Aquí existe el sistema CLAP, donde todos los venezolanos inscritos en un órgano oficialista reciben una caja de comida cada cierto tiempo. De esta forma, el régimen de Nicolás Maduro viene paleando la crisis económica porque era ridículo dar un salario de 2 o 3 dólares al mes. En el caso de los peruanos no tienen acceso a esto y se están convirtiendo en una carga para sus familiares y amigos. Por eso estamos en contacto con los que lo solicitan para poder darles una ayuda económica.

- ¿Solo deben comunicarse con el consulado?

Así es. Deben comunicarse con nosotros y vemos la mejor forma de hacerles llegar esta cooperación. Ahora, el tema no es fácil porque aquí, aunque formalmente no hay un toque de queda tan estricto, en la práctica es muy difícil movilizarse. Por ello es muy complicado que un ciudadano peruano llegue a la embajada, incluso viviendo en Caracas. Estamos explorando salidas como transferencias bancarias en bolívares a cuentas de ellos o de algún familiar o amigo.

- Se hablaba de un vuelo para este domingo desde Bogotá, ¿hay alguna novedad?

Sí, estoy en constante comunicación con mi colega, el cónsul general del Perú en Bogotá, Alfredo Fortes, y me ha comunicado que el vuelo se ha cancelado. En segundo lugar, el vuelo ya estaba lleno de ciudadanos peruanos varados en Colombia y tenía una lista de espera de varios cientos más.

- Hay quienes incluso contemplan viajar hasta Colombia por su cuenta.

Hacer el camino hasta Cúcuta para luego enviar un bus, aunque en teoría suena simpático, en la práctica suena peligroso. Al final, por lo menos en Venezuela están en casas de familiares y amigos. Viajar a Colombia, con todo lo peligroso que es y cruzar la frontera de forma ilegal es un riesgo para mujeres, niños y hombres.

- Según el INEI, 813 mil venezolanos se establecieron en el Perú. Algunos de ellos han quedado varados en Venezuela. ¿Van a ser considerados en los planes de repatriación?

La situación es bastante compleja. Teniendo una lista tan grande de ciudadanos peruanos varados, la prioridad son ellos. No es que seamos insensibles a la situación triste en la que se encuentran nuestros hermanos venezolanos, sobre todo los que tienen residencia o PTP válidos en el Perú. Pero, en una situación de escasos recursos, de poco o ningún vuelo de repatriación y sin cupo en los hoteles de Lima para hacer la cuarentena, me tendrá que comprender la difícil situación en la que nos encontramos. Somos solidarios con el sufrimiento de los ciudadanos venezolanos, pero debemos dar prioridad a los peruanos.

- Hay casos de madres venezolanas que han quedado varadas con hijos peruanos. ¿Qué se podría hacer en esos casos?

Conozco los casos y he hecho las consultas. Ahí la situación es diferente. Cada caso va a ser evaluado sobre la base de su sustento humanitario. Obviamente no vamos a separar a una familia. Pero aquí debe haber una base documental, los niños deben tener su DNI peruano, si están casados deben tener una partida matrimonial. Cada caso se va a ver, no somos ciegos como para decir que no entra nadie. No se puede dividir a una familia.

- Queda esperar a que se llegue a habilitar algún vuelo entonces…

Ese es mi mayor deseo. Con el apoyo de Cancillería hemos explorado varias modalidades para poder llevar a los compatriotas, pero realmente todas las alternativas se han caído. Es triste decirlo pero es verdad. La situación es realmente desesperada. Yo me siento muy preocupado por mi comunidad y les pido que acudan al consulado, que nos escriban porque el sistema telefónico está colapsado. Que nos escriban al correo y nos digan cuál es su situación para poderlos ayudar. El correo es el siguiente: consulperu-caracas@rree.gob.pe . Por favor, escríbanos para poderlos ayudar.

Augusto Bazán, cónsul general del Perú en Caracas. (Foto: LinkedIn)

