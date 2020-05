Si agrupamos a los 963.528 extranjeros residentes en nuestro país, veremos que 8 de cada 10 de ellos nacieron en Venezuela, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicadas en diciembre del 2019. Las razones por las que abandonaron su país son ampliamente conocidas: una severa crisis económica, política y social que desde hace más de cinco años tienen sumida a la otrora próspera nación petrolera en el periodo más oscuro de su historia reciente.

Las medidas implementadas por el Gobierno Peruano ante el éxodo venezolano convirtieron a nuestro país en el segundo receptor de migrantes y refugiados que escapaban de esa crisis, siendo superado únicamente por Colombia. Desde entonces, unos 744.000 venezolanos pasaron a formar parte de la población económicamente activa del Perú, desempeñándose tanto en el sector informal (93,1%) como en el formal (6,9%).

¿Por qué tantas cifras? Para anticiparnos a cualquier argumento que cuestione lo innegable: la comunidad venezolana se ha integrado, en todos los aspectos, a la sociedad peruana.

En ese sentido, el cierre de fronteras decretado por el Ejecutivo como medida para enfrentar el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país no solo afectó a los más de 10 mil peruanos que continúan varados en el extranjero, sino también a un grupo de venezolanos residentes en el Perú que por diversos motivos se encontraban en su país natal al entrar en práctica la orden.

El Comercio ha recibido en los últimos días una serie de mensajes de este grupo de varados -que está compuesta por más de 40 personas- pidiendo difundir sus testimonios. En todos ellos hemos podido identificar una preocupación común: “No sabemos a quién recurrir, ni las autoridades peruanas ni las venezolanas nos dan respuesta a nuestro caso”.

Estas son sus historias.

Viviana Salcedo

Resido en el Perú hace 2 años, mi esposo y mi hogar se encuentran allá. Viajé a Venezuela por una situación familiar y tenía mi retorno programado para el 22 de marzo. A pesar de que mi familia está en Venezuela mi vida está en el Perú, no solo por mi trabajo y mi esposo si no por una condición de salud que padezco llamada miastenia grave. Los medicamentos en Venezuela son muy difíciles de conseguir, sumado a la escasez de gasolina que se presenta actualmente.

Sin la medicación necesaria no puedo realizar acciones cotidianas tan simples como cerrar los ojos, comer, o caminar. De momento estoy tomando dosis menores para hacer rendir las medicinas que tengo, pero necesito volver pues allá pertenezco a una asociación llamada Miastenia Perú que me ha apoyado muchísimo.

Venezuela necesita desesperadamente combustible para alimentar hasta 1.800 estaciones de servicio que han estado parcialmente cerradas por semanas debido al insuficiente abastecimiento de las refinerías de la estatal PDVSA, que hasta el 10 de marzo trabajo a alrededor de un 10% de su capacidad conjunta de 1,3 millones de barriles por día. (Foto: AP Photo/Matias Delacroix)

Eliana Terán

Viajé a Venezuela luego de 2 años y medio viviendo en Lima para ver a mi familia, sobre todo a mi madre, quien se encontraba delicada de salud. Salí el 15 de marzo y mi regreso estaba programado para el 5 de abril. Debido a lo que estamos pasando por la pandemia todo ha quedado paralizdo. En mi caso, yo gestioné venir solo por 20 días porque mi PTP vencía el 14 de mayo y yo llegaba el 5 de abril. Migraciones Perú ya me informó por correo que no tendré problemas para entrar al país ni para gestionar mi otro trámite pero aún sigo atrapada Venezuela. Yo dejé allá a mi otra familia: mi esposo y mis hijos, que también son residentes.

Leonardo Romero

Me encuentro varado en Venezuela junto a mi pareja Marielys Albarran. El propósito de nuestro viaje era visitar a nuestros familiares, principalmente a mi hija, a quien no veía desde hace 2 años. Aprovechamos nuestras vacaciones laborales, pero lamentablemente por la situación actual aún no hemos podido regresar. Salimos del Perú el 15 de marzo pensando regresar el 29 de marzo. Hoy en día, mi pareja ha quedado desempleada y yo me encuentro en riesgo de perder mi trabajo. Cabe resaltar que a pesar de estar acá debemos seguir pagando el alquiler y los servicios en Lima, lo que se complicaría en el hipotético caso de quedar desempleado.

Contamos con nuestra residencia vigente, tenemos carnet de extranjería.

Pedimos de corazón se pueda habilitar alguna alternativa para que podamos regresar lo antes posible, de verdad estamos al borde de la desesperación ya que aunado al riesgo de quedar desempleado las condiciones de vida acá son bastante críticas.

Según el Gobierno Venezolano, hasta el domingo detectaron 1.121 contagiados y 10 fallecidos por coronavirus en el país luego de haber realizado 300 mil pruebas serológicas. (AP Photo/Matias Delacroix)

Nelty Hernández

El 2 de marzo vine a Venezuela por diligencias personales y de salud familiar, pensaba retornar el 29 de marzo pero me he quedado varada. En el Perú cuento con empleo, residencia, familia y además están todas mis pertenencias. Hemos formado un grupo de más de 40 varados en la misma situación desde donde enviamos mensajes a la embajada (peruana en Caracas) para que se nos permita retornar a través de un vuelo chárter, pero hasta el momento esto ha sido negado.

Al convertirnos en residentes del Perú sabíamos que debíamos cumplir con diferentes deberes, pero también queremos creer que tenemos derechos y nos parece ilógico que no nos permitan retornar por ahora. Todos tenemos una vida hecha allá desde hace más de 3 o 4 años.

Marta De Barros

Resido en el Perú desde hace dos años y medio. Vine de visita a ver a mis papas ya que no los veía desde que viajé al Perú. Mi papá se encontraba mal de salud y quería traerle algunas medicinas. El domingo 15 de marzo fui al aeropuerto para reprogramar mi vuelo y volver antes, pero me costaba US$700 y no contaba con el dinero. Pensé que podría regresar el 12 de abril, pero no. Habiendo pasado tres meses, en mi trabajo me han aplicado la suspensión perfecta por que no puede ejercer mi cargo desde acá.

A mi cónyuge, quien trabaja como productor de eventos, le aplicaron la misma condición. Estamos viviendo de ahorros que ya se están acabando y solo tenemos para la comida. Nuestro alquiler en Lima solo está asegurado hasta fines de junio. Solo quiero volver para resolver nuestros próximos pasos y poder trabajar porque estamos viviendo de ahorros.

Selangela Díaz

Tengo dos años y medio viviendo en el Perú, cuento con un carnet de extranjería por contrato de trabajo. Vine a Venezuela por 15 días pero cerraron los aeropuertos al quinto día de haber llegado aquí. Por acá la escasez de servicios públicos es cada vez peor y es bastante difícil conseguir los medicamentos que utilizo. He escrito al consulado explicándoles que estoy dispuesta a asumir mis gastos de hotel para la cuarentena, pero no quieren llevarnos.

Yo necesito volver a casa. En Lima están mis cosas, sigo pagando el alquiler de mi departamento, sigo pagando impuestos a la renta, entonces creo que no es justo que si somos residentes no nos tomen en cuenta.

Le he expuesto esto al cónsul Augusto Bazán, le he dicho que me parece un acto de discriminación porque yo no soy una carga para el estado peruano, gracias a Dios aporto al gasto público mediante impuestos. Pese a ello, han sido claros en decir que de haber un próximo vuelo en junio no nos van a incluir.

El tipo de pruebas realizadas por el régimen chavista, sin embargo, han sido criticadas por el alto nivel de falsos positivos que arroja. Las estimaciones más conservadoras de instituciones como Human Rights Watch o la Universidad Johns Hopkins, calculan que la cifra real de infectados bordearía los 300 mil y la de muertos se acercaría a las 30 mil víctimas. (Foto: EFE/ Rayner Peña)

A LA DERIVA

La incertidumbre propia que experimentan las personas que han quedado varadas en el extranjero, se ve acrecentada en estos casos por el sentimiento de que ninguna autoridad se hace cargo de ellos.

Por un lado, los vuelos de repatriación y de ayuda consular dispuestos por las autoridades peruanas están destinados únicamente a nuestros connacionales, tal como explicó el cónsul peruano en Caracas, Augusto Bazán, a El Comercio en una entrevista brindada el 16 de abril: “en una situación de escasos recursos, de poco o ningún vuelo de repatriación y sin cupo en los hoteles de Lima para hacer la cuarentena, me tendrá que comprender la difícil situación en la que nos encontramos. Somos solidarios con el sufrimiento de los ciudadanos venezolanos, pero debemos dar prioridad a los peruanos”.

Por otro lado, el embajador designado al Perú por el presidente encargado Juan Guaidó, Carlos Scull, se limitó a respondernos que “esos criterios los establece el Gobierno Peruano”.

El grupo de varados asegura no haber recibido apoyo de ninguna organización ni institución estatal y su estadía se ha podido sostener gracias a la ayuda de los pocos conocidos que aún les quedan en el país caribeño.

Otro tema que les preocupa es el vencimiento de los permisos y documentos válidos en el Perú, pues implicaría mayores dificultades para retornar al país.

Sumado a ello, deben enfrentar a una burocracia venezolana en la que la emisión de un pasaporte o prórroga puede demorar meses o años. Esto último, claro está, podría reducirse a unos 15 días si le pagas a un gestor interno, una cariñosa forma de referirse a los funcionarios corruptos que abundan en las oficinas gubernamentales venezolanas.

“Mi pasaporte vence en septiembre. Me preocupa que la cuarentena se siga alargando porque tendría que solicitar la renovación a las autoridades venezolanas y no tengo los US$200 o US$700 que te piden para agilizar gestiones extraordinarias”, explica uno de los varados. “Las autoridades peruanas nos han dicho que podremos entrar, pero el problema está en salir de acá”.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: comedores escolares en Venezuela golpeados por la crisis y el Covid-19

Coronavirus: comedores escolares en Venezuela golpeados por la crisis y el Covid-19

TE PUEDE INTERESAR