Jorge Carvajal Callejas, director regional de educación en Mérida (Venezuela), denunció el martes que las escuelas intentan seguir los lineamientos emanados por el Ministerio en cuanto a la formación en casa durante el confinamiento por el coronavirus, sin embargo, las continuas fallas eléctricas y del servicio de internet en la entidad dificultan el aprendizaje de los estudiantes.

“La educación a distancia en la circunstancia que estamos viviendo no es fácil, porque las herramientas que tienen los objetivos de lograr los conocimientos de los alumnos con los contenidos programados, no son eficientes. No contamos con los instrumentos para lograrlo”, aseguró al centro de comunicación nacional.

Callejas afirmó que los continuos y prolongados cortes eléctricos duran hasta 12 horas, por lo que es imposible que se pueda cumplir a diario con los objetivos pedagógicos trazados.

El director regional de educación mencionó que los bajos salarios a los docentes les impiden contar con un teléfono con acceso a internet. Aunque destacó que a pesar de eso los maestros siguen comprometidos con su labor y realizan un gran esfuerzo para que los niños puedan cumplir su año escolar, apelando a todas las alternativas.

Por su parte, Ramón Guevara, gobernador de la entidad, denunció que el servicio de internet es deficiente y explicó que 40% del sistema educativo del estado se encuentra en zonas rurales, donde las comunidades no tienen acceso al servicio.

“Nosotros tenemos que tener luz, tenemos el derecho a que tengamos nuestros servicios públicos porque es pago, no es subsidiado. Hay comunidades en el estado en las que 40% del sistema educativo está en zonas rurales y si a veces falla el internet en las capitales de la entidad, en donde se entiende debe haber un mejor servicio, qué se puede esperar de unas comunidades alejadas”, cuestionó.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

