La caída en la demanda y la escasez de capacidad para almacenarlo, generado principalmente por la crisis que ha causado el coronavirus COVID-19 en el mundo, provocaron el mayor desplome en la historia de los precios del petróleo estadounidense. Uno de los países que con mayor preocupación vio esto fue Venezuela, cuya economía depende en un 90% de la venta de crudo.

Tal como explicó en un artículo de la agencia EFE el economista experto en petróleo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Rafael Quiroz, la caída estadounidense no afecta directamente a Venezuela. Sin embargo, en la misma nota añade que el crudo venezolano registra sus precios más bajos de los últimos 47 años.

Más allá del impacto que esto pueda tener en la alicaída economía venezolana, el petróleo juega un papel fundamental en el discurso y las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Por ello, El Comercio conversó con el politólogo de la UCV, Luis Salamanca, sobre el costo político que traerá.

- ¿Cómo afecta este desplome al régimen de Maduro?

El gobierno de Maduro ya venía con una crisis fiscal muy grande, con una falta de recursos para financiar la actividad de un estado que es enorme y tiene compromisos clientelares de diversos tipos, tanto nacional como internacionalmente. Esta caída brutal de los precios petroleros, por debajo de niveles nunca vistos, porque hace 47 años los precios vienen subiendo y ahora se produce un hundimiento, muestra que Venezuela tiene un doble problema. Por una parte, la caída del precio petrolero que viene sufriendo desde el 2014 a niveles muy significativo. Por otra parte, la industria petrolera venezolana se ha venido abajo por malos manejos, corruptela y diferentes factores que han afectado la producción petrolera, ha pasado de producir 3 millones y algo más de barriles en 1998 a menos de un millón en la actualidad. Eso es muy significativo. Entonces, eso está afectando a toda Venezuela, ahora hay una crisis de la gasolina tremenda. Además, tendrá efectos políticos variados.

- ¿Cuáles serían?

Primero, un Gobierno prácticamente quebrado y sin manera de conseguir recursos frescos, nadie le presta, no tiene qué vender y las sanciones internacionales apretan mucho más. Entonces, lo obligan a buscar recursos por caminos irregulares que no puedo asegurar cuáles son pero mucho se habla de eso. Entonces, vamos a tener un régimen quebrado económicamente. En este momento ya se está anunciando a los sectores populares que reciben las cajas CLAP que se les va a retrasar el envío y que estiren los productos por lo menos por tres meses. Y son cajas que no alcanzan para nada, son muy limitadas, son pocos productos y puros carbohidratos.

"La industria petrolera venezolana se ha venido abajo por malos manejos, corruptela y diferentes factores que han afectado la producción petrolera, ha pasado de producir 3 millones y algo más de barriles en 1998 a menos de un millón en la actualidad", explica Salamanca. (Foto: REUTERS/Andres Martinez Casares)

- Es irreal que soporten tres meses.

Así es. Va a afectar a programas sociales como esos. Y esto, a su vez, generará más malestar social. Por otra parte, va a seguir presionando en la necesidad de buscar el cambio político. El país se encuentra en un callejón sin salida y en él se mueve. Las presiones para que hayan cambios vienen de afuera, de adentro, del país que todos los días protesta a pesar de las restricciones por el coronavirus. Esto plantea que se va a asentar más el estado de calamidad colectiva que hay en Venezuela. Es un coctel explosivo, pero puede que no explote de manera espontánea, alguien tiene que encender el fósforo.

- ¿Ese alguien sería la oposición?

Claro, debe ser un sujeto político con capacidad. Ponerle la chispa se debe entender de muchas maneras, por una parte en Venezuela está abierta la vía para una salida negociada pero Maduro no lo quiere. Eso hace que las vías del desplazamiento estén siempre abiertas, la búsqueda de sacarlo por otros medios. Pero son limitadas porque necesitas mucha fuerza militar para al menos generar un pronunciamiento, como lo que pasó en Bolivia.

- ¿Sería Juan Guaidó o ya está muy debilitado?

No, a pesar de cierto desgaste, Guaidó se mantiene como único líder de la oposición. Especialmente como el único reconocido a nivel internacional. Sigue arriba en las encuestas. Obviamente no se sabe cuánto puede durar, viene en un proceso de descenso en su popularidad, pero sigue ahí y es el actor político en mejores condiciones para encabezar un proceso de cambio.

"Guaidó se mantiene como único líder de la oposición. Especialmente como el único reconocido a nivel internacional. Sigue arriba en las encuestas", apunta el politólogo. (Foto: AFP / Federico Parra)

- Los militares son de los más afectados con la caída del petróleo, ¿esto podría marcar que la cúpula le dé la espalda a Maduro?

Parcialmente sí. Puede que se den cuenta que con Maduro no tienen futuro. Pero ellos no apoyan a Maduro solo por razones económicas sino políticas. Desde el punto de vista económica, estos militares han hecho empresas en otros países y funcionan. El problema no estaría pensado en que se van a quedar sin plata a fin de mes, porque entra por otro lado. Creo que en este momento las razones políticas pesan más.

- ¿Cuáles son esas razones políticas?

Proteger a Maduro es protegerse a ellos mismos. Desde el punto de vista de la justicia internacional, lo que le pase a él le podría pasar a ellos. Aquí lo que se está viendo es una situación en la cual muchos militares de alto nivel pueden estar pensando en aceptar las propuestas de negociación porque ven que el barco se va a hundir. Preferirían adelantarse antes de hundirse todos juntos. Con cierto conocimiento de los militares venezolanos, diría que muchos militares pueden plantearse ahora hasta dónde lo apoyan.

- Esta situación podría hacer que el régimen dé un paso al costado o endurecer la represión, ¿cuál cree que se tomaría en el caso venezolano?

La que hemos visto en los últimos tiempos y seguimos viendo es la segunda que usted señala. El régimen ha acentuado su capacidad represiva, de vigilancia social y anticipación a las amenazas hacia sus dirigentes. Sin embargo, recuerde que ha ocurrido en diversos momentos de la historia de diversos países que el círculo gobernante puede entrar en crisis y ser reemplazado por otro del mismo régimen. Eso les permitiría continuar. No es solo la idea de se hunden o reprimen más, también puede haber una salida de intermedia en el que el mismo régimen saca a uno y pone a otro para calmar a la opinión pública internacional. Este nuevo actor, incluso, podría tomar decisiones que Maduro no se atreve, en Venezuela es urgente tomar medidas económicas similares a las del FMI para poner al país en condiciones de producir. Si a Maduro no le creen pueden poner a alguien que transmita que sí lo puede hacer.

Luis Salamanca, politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). (Foto: LinkedIn)

