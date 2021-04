El Gobierno de Venezuela anunció este sábado que logró depositar más del 50% del mecanismo COVAX, coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para adquirir las vacunas contra el coronavirus que ofrece este programa, y explicó que el país había presentado retrasos en el pago por el “bloqueo de recursos”.

“El Gobierno del presidente de Nicolás Maduro, a través de las gestiones desplegadas, diplomáticas, jurídicas a nivel internacional ya ha logrado consignar el 50 %, algo más, del mecanismo COVAX”, dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en comparecencia de prensa.

Según indicó, el monto cancelado fue de 59,2 millones de francos suizos, es decir, unos 64 millones de dólares de un total de 119′999.920 millones de dólares.

“Los otros 60 millones de dólares requeridos para el mecanismo Covax ya están garantizados y, en su oportunidad, cuando corresponda Venezuela también va a cancelar este monto tan necesario”, agregó.

La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez. (AFP).

La vicepresidenta no explicó cómo se realizó el pago, pese a que ha denunciado en diversas oportunidades que el Gobierno venezolano tiene bloqueados 7.000 millones de dólares en países como Estados Unidos que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que por ello no se había podido cancelar el mecanismo.

Detalló que el viernes recibió una “comunicación” del encargado para América Latina del plan COVAX, Santiago Cornepo, en la que le informaba sobre la aprobación de la transacción.

“Estos fondos serán utilizados como parte del pago inicial al mecanismo y para la compra de una vacuna contra el COVID-19 aprobada” por Venezuela, dijo Rodríguez al leer el texto que recibió.

Rodríguez recordó que el pasado 18 de setiembre, el ministro de Salud de su país, Carlos Alvarado, firmó un compromiso con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para acceder a 11′374.400 dosis para vacunas e inmunizar al 20 % de la población venezolana.

Asimismo, reiteró que continuarán trabajando por lograr la liberación de recursos y le pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ponerse “la mano en el corazón” y levantar las sanciones contra el país porque Venezuela “atraviesa una situación humanitaria” derivada, según dijo, de estas medidas y la pandemia.

El pago del plan COVAX estaba siendo gestionado por la oposición venezolana, según había dicho el líder Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente interino.

Según Guaidó, la oposición iba a solicitar a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) de Estados Unidos una licencia para acceder a los fondos y pagar el plan.

Venezuela acumuló hasta el viernes 172.461 casos de COVID-19 y 1.739 muertes.

