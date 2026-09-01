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Familiares de presos políticos participan en la protesta "¿Cuánto petróleo nos cuestan nuestros presos?". Foto: JUAN BARRETO / AFP
Familiares de presos políticos participan en la protesta "¿Cuánto petróleo nos cuestan nuestros presos?". Foto: JUAN BARRETO / AFP
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

Familiares de presos políticos se manifestaron este martes en Caracas para reclamar a Washington el incumplimiento en la liberación de sus allegados, mientras se concreta un gran acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela.

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