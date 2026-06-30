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Resumen

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Un rescatista observa los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP).
Un rescatista observa los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP).
Por BBC News Mundo

El pasado miércoles por la tarde, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con un minuto de diferencia; el segundo fue el más fuerte que ha azotado el país desde 1900.

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