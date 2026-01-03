Varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en la base militar de La Carlota, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres | Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
Varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en la base militar de La Carlota, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres | Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Cuba condena “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela y pide reacción internacional
Resumen de la noticia por IA
Cuba condena “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela y pide reacción internacional

Cuba condena “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela y pide reacción internacional

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este sábado el y dijo que “nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada”.

“#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”, advirtió en su cuenta de X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
SEPA MÁS | Venezuela: reportan varias explosiones en Caracas en medio de las tensiones con Estados Unidos | VIDEOS

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó “enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela”.

Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país”, señaló.

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

“Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país”, dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

REVISA | Venezuela: Maduro declara estado de conmoción exterior tras “agresión militar” de EE.UU. y llama a la lucha armada

Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado de “conmoción exterior” para proteger el territorio nacional y pasar “de inmediato a la lucha armada”.

Varias detonaciones se han escuchado la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra en el mar Caribe, cerca de costas venezolanas y Caracas denunció amenazas.

Según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los ataques aéreos dentro de territorio venezolano hace días.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC