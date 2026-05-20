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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, interviene durante una conferencia en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, interviene durante una conferencia en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado dijo este miércoles que confía en que Venezuela y Cuba serán libres “muy pronto”, y agradeció al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por su lucha contra “las dictaduras en la región”.

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