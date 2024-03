El exalcalde Daniel Ceballos inscribió este jueves su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela, en la primera de las cinco jornadas del período para la inscripción de aspirantes a estos comicios, en los que también competirá el diputado Luis Eduardo Martínez.

Ceballos fue uno de los políticos a los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) levantó, en enero, las inhabilitaciones que les impedían competir en elecciones por cargos públicos, tras una revisión de los casos presentados por los sancionados, entre ellos el de la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, cuya medida en contra, sin embargo, fue ratificada.

Luego de formalizar su candidatura en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas, Ceballos invitó al país a que el 28 de julio “se desayune con una arepa y vaya a votar para que haya un cambio” en Venezuela.

El exalcalde de San Cristóbal, estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), quien se identifica como militante del partido Voluntad Popular, pese a que la formación reitera que fue excluido por ser un “mandadero” del Gobierno, aseguró que su proyecto político está enfocado en la unión de los venezolanos y en la reconstrucción del país.

“Aquí no vamos a llamar a nadie a protestar, no vamos a llamar a nadie a la calle, no le vamos a pedir ni le vamos a someter a la disyuntiva entre quedarse e irse, solo le vamos a llamar a votar, porque es lo único que hace falta para que este país cambie”, expresó.

El político pasó cuatro años y medio en prisión por “permitir” que hubiera protestas antigubernamentales con barricadas en la localidad que él regía en 2014, cuando las manifestaciones fueron reprimidas en todo el país, con un saldo de 43 fallecidos.

El CNE abrió este jueves el período de inscripción de aspirantes a las presidenciales, que podrán oficializar su candidatura hasta el próximo lunes, según el cronograma electoral.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) eligió como candidato al actual presidente del Gobierno, Nicolás Maduro, quien aceptó la propuesta de militantes y simpatizantes chavistas, y concurrirá a las elecciones en busca de su tercer mandato consecutivo.

Tras la ratificación de la inhabilitación de Machado por parte del Supremo -una situación en la que se encuentran decenas de antichavistas-, se desconoce quién será el aspirante del bloque opositor, en sustitución de la elegida en las primarias.