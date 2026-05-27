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Delcy Rodríguez habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 18 de noviembre de 2024. (Foto de Federico PARRA / AFP)
Delcy Rodríguez habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 18 de noviembre de 2024. (Foto de Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, instó este miércoles a Estados Unidos y a Europa, entre otros, a que “no le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones”, medidas que Washington ha flexibilizado en los últimos meses de acercamientos y reanudación de relaciones con Caracas.

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