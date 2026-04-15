Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante una rueda de prensa tras la ceremonia de firma de un acuerdo entre Chevron Venezuela y el Gobierno nacional en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 13 de abril de 2026. Foto: Juan BARRETO / AFP
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante una rueda de prensa tras la ceremonia de firma de un acuerdo entre Chevron Venezuela y el Gobierno nacional en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 13 de abril de 2026. Foto: Juan BARRETO / AFP
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien cumple cien días en el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que apuesta por una relación “a largo plazo” con Estados Unidos y por la consolidación de una “agenda conjunta para el desarrollo compartido”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.