La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes el “histórico acuerdo” petrolero con Estados Unidos y agradeció “altamente” al mandatario de este país, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por “su disposición en el desarrollo” de una alianza que describió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”.

LEE TAMBIÉN: El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real

En un comunicado, la líder chavista, al frente del Gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero de este año, aseveró que el acuerdo, anunciado previamente por Trump, permitirá “incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados”.

En ese sentido, Rodríguez explicó que se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado”.

La mandataria expresó que el convenio fue suscrito gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura, y tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela.

Además, facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” de la industria de los hidrocarburos de la nación suramericana, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

“Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales” , aseguró.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, señaló que el objetivo es “avanzar hacia la consolidación de una potencia energética productora”, poniendo las “inmensas reservas al servicio del desarrollo nacional, la generación de empleos, el incremento del ingreso de los trabajadores y el bienestar” de los venezolanos.

“Venezuela consolida así una nueva etapa de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo” , agregó la presidenta encargada, quien el pasado lunes había dicho que su país produce hoy 1,23 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, su nivel más alto desde febrero de 2019.

Poco antes, Trump anunció que EE.UU. “acaba de cerrar” con Venezuela “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” que duplicará las reservas petroleras del país norteamericano.

En su red Truth Social, declaró que el convenio asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

TE PUEDE INTERESAR: Al menos 90 estadounidenses están desaparecidos por la riada en Nepal

El republicano describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”.

Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

VIDEO RECOMENDADO