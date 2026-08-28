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Resumen

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Fotografía difundida por la Presidencia de Venezuela de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE/ Presidencia de Venezuela.
Fotografía difundida por la Presidencia de Venezuela de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE/ Presidencia de Venezuela.
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes el “histórico acuerdo” petrolero con Estados Unidos y agradeció “altamente” al mandatario de este país, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por “su disposición en el desarrollo” de una alianza que describió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”.

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