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Resumen

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La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este jueves el camino escogido por su Gobierno, que consideró está “transformando y cambiando” el sistema actual, y anticipó que, bajo su mando, el país no dará un salto al vacío, ya que aseguró conocer “el Estado a profundidad”.

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