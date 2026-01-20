La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla junto al ministro del Poder Popular para el Interior, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 14 de enero de 2026. Foto: Juan BARRETO / AFP
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla junto al ministro del Poder Popular para el Interior, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 14 de enero de 2026. Foto: Juan BARRETO / AFP
/ JUAN BARRETO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Delcy Rodríguez designa a una nueva ministra de Salud en Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Delcy Rodríguez designa a una nueva ministra de Salud en Venezuela

Delcy Rodríguez designa a una nueva ministra de Salud en Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La presidenta encargada de Venezuela, , designó este lunes a como nueva ministra de Salud en reemplazo de Magaly Gutiérrez, quien ocupaba el cargo desde 2022.

“Esta profesional venezolana ha dedicado su vida a este sector, profundizará las políticas de atención y protección sanitaria dirigidas al pueblo”, indicó Rodríguez en sus redes sociales.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab como ministro, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro

Asimismo, expresó su gratitud a Magaly Gutiérrez, quien continuará como presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Por otra parte, Rodríguez informó que el vicepresidente de Economía Sectorial, Calixto Ortega, asume también la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), cargo que ocupaba el empresario Alex Saab, quien además fue destituido el pasado viernes del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

La presidenta encargada afirmó que esta nueva designación “permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica” y agradeció a Saab por “su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión, en Caracas, el 15 de enero de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión, en Caracas, el 15 de enero de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
/ Ronald Peña R.

De esta forma, Rodríguez suma nueve nuevos nombramientos desde que asumió el cargo el pasado 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas.

La presidenta encargada ha hecho designaciones en el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, de Comunicación, de Ecosocialismo (Medioambiente) y Transporte.

También en el Despacho de la Presidencia, en la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC