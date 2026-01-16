Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab como ministro, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el viernes al empresario Álex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro, del cargo de ministro de Industria.

El cambio ocurre en medio de las presiones de Washington tras los ataques del 3 de enero.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Saab fue excarcelado en 2023 por Estados Unidos como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela y en octubre de 2024 Maduro lo designó ministro de Industria.

Rodríguez anunció la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, que estará a cargo de Luis Antonio Villegas.

“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, escribió la mandataria en Telegram.

Saab, originario de Colombia, se empezó a vincular con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el empresario Alex Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP) / FEDERICO PARRA

Era el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear a través de Estados Unidos fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela.

LEE MÁS: La razón por la que María Corina Machado no llegó al poder en Venezuela con el aval de Donald Trump

Caracas negaba estas acusaciones al afirmar que Saab era un “héroe” que traía alimentos al país en medio de las sanciones estadounidenses.

El arresto de Saab fue calificado como un “secuestro” por el gobierno venezolano, que aseguraba que era un enviado especial de Caracas y que se violó su inmunidad diplomática.

La destitución de Saab se suma a una serie de cambios en ministerios claves anunciados por Rodríguez después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras ataques estadounidenses en Caracas y ciudades vecinas.

VIDEO RECOMENDADO