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Combo de imágenes del director de Asuntos Internacionales de la Presidencia de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América de Venezuela, Oliver Blanco. Foto: EFE/ Carlos Ortega/ Miguel Gutiérrez
Combo de imágenes del director de Asuntos Internacionales de la Presidencia de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América de Venezuela, Oliver Blanco. Foto: EFE/ Carlos Ortega/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este jueves como nuevo canciller a Oliver Blanco, quien era viceministro para Europa y Norteamérica desde febrero de este año.

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