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Resumen

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Delcy Rodríguez dice que María Corina Machado pudo evitar hacer un “show” en su vuelta a Venezuela. (Fotos: EFE / AFP).
Delcy Rodríguez dice que María Corina Machado pudo evitar hacer un “show” en su vuelta a Venezuela. (Fotos: EFE / AFP).
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este lunes que la líder opositora María Corina Machado pudo evitar hacer un “show” a su regreso al país sudamericano, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles para celebrar su retorno.

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