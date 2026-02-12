Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la ceremonia de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. (AFP).
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la ceremonia de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. (AFP).
/ EFRAIN GONZALEZ
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que si la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresa al país suramericano tendrá que rendir cuentas por su respaldo a la acción militar que resultó en la captura y deposición de Nicolás Maduro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Delcy Rodríguez dice que María Corina Machado tendrá que “responder ante Venezuela” si regresa al país
Venezuela

Delcy Rodríguez dice que María Corina Machado tendrá que “responder ante Venezuela” si regresa al país

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela
Venezuela

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela

Venezuela anticipa aprobación de histórica ley de amnistía para presos políticos
Venezuela

Venezuela anticipa aprobación de histórica ley de amnistía para presos políticos

Trump tiene “compromiso fervoroso” para transformar la relación con Venezuela, dice secretario de Energía
Venezuela

Trump tiene “compromiso fervoroso” para transformar la relación con Venezuela, dice secretario de Energía