Delcy Rodríguez dice que van 406 presos políticos excarcelados hasta la fecha en Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una sesión de la Asamblea Nacional para tomar posesión como presidenta de Venezuela en Caracas el 5 de enero de 2026. El nuevo parlamento venezolano inició sus sesiones el 5 de enero con los legisladores coreando «¡Vamos, Nico!» mientras denunciaban enérgicamente la reciente captura del líder izquierdista Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. (Foto de Federico PARRA / AFP)
La presidenta encargada de Venezuela, , informó este miércoles que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

“El objetivo es abrir espacios políticos; fue el objetivo que marcó el presidente (Nicolás Maduro) en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones, y al día de hoy podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”, señaló Rodríguez en una breve declaración desde el palacio presidencial de Miraflores (sede del Ejecutivo), junto al titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Familiares de presos políticos exigieron el martes 13 de enero celeridad en las excarcelaciones en Venezuela que el gobierno interino prometió la semana pasada bajo presión de Estados Unidos. (AFP)

