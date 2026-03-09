Escuchar
Combo de fotografías que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE/ Octavio Guzmán/ Miguel Gutiérrez/ ARCHIVO
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó este lunes su disposición a construir relaciones a “largo plazo” con Estados Unidos, país con el que retomó relaciones diplomáticas de manera formal el pasado jueves.

