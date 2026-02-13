Rodríguez dice que Venezuela y EE.UU. trabajan en una agenda “muy rápida” de cooperación

Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Captura de video cedida por NBC News que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Kristen Welker / NBC News
Por Agencia EFE

Venezuela y Estados Unidos trabajan en una agenda “muy rápida para consolidar” la cooperación bilateral, aseguró la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, un día después de que recorriera instalaciones petroleras de su nación junto con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

