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El empresario colombiano Alex Saab (c) llega a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Rayner Peña R.
El empresario colombiano Alex Saab (c) llega a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Rayner Peña R.
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela defendió este lunes la deportación a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, al argumentar que se trata de una decisión basada en los intereses del país y señaló que el empresario tiene nacionalidad colombiana y no venezolana.

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