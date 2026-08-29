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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

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