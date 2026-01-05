Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputadaCiliaFlores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas y en otros tres estados cercanos.

Noticia en desarrollo...