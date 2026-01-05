Delcy Rodríguez forma parte del círculo de poder de Maduro en Venezuela. (Getty Images).
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE
Agencia EFE

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, , juró este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la y su esposa, la diputadaCiliaFlores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas y en otros tres estados cercanos.

Noticia en desarrollo...

Francisco Sanz

