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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa mientras habla con los periodistas tras una sesión en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la región de Essequibo, celebrada en La Haya el 11 de mayo de 2026. Foto: Bart Maat / ANP / AFP
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa mientras habla con los periodistas tras una sesión en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la región de Essequibo, celebrada en La Haya el 11 de mayo de 2026. Foto: Bart Maat / ANP / AFP
/ BART MAAT
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea, ha necesitado una “autorización especial” para viajar este lunes a la ciudad neerlandesa de La Haya, donde intervino en un caso que enfrenta a Caracas y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según confirmaron a EFE fuentes del tribunal.

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