Escuchar
(2 min)
Imagen de Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Foto: Delcy Rodríguez/X

Imagen de Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Foto: Delcy Rodríguez/X

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Foto: Delcy Rodríguez/X
Imagen de Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Foto: Delcy Rodríguez/X
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes como ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como parte de los cambios que está realizando en el gabinete tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, hace casi un mes.

Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela
Venezuela

Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela

El chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EE.UU.
Venezuela

El chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EE.UU.

Venezuela: ONG Foro Penal contabiliza 344 excarcelaciones en las últimas tres semanas
Venezuela

Venezuela: ONG Foro Penal contabiliza 344 excarcelaciones en las últimas tres semanas

ONG venezolana informa la excarcelación de activista detenido hace más de cuatro años
Venezuela

ONG venezolana informa la excarcelación de activista detenido hace más de cuatro años