Roger Zuzunaga Ruiz
¿Delcy Rodríguez o gobierno de transición?: A qué apunta Estados Unidos en Venezuela tras el derrocamiento de Maduro
El arresto de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos sacudió el tablero político venezolano y llamó la atención mundial, pero dejó una ausencia llamativa en el primer pronunciamiento de Donald Trump: la recuperación de la democracia no fue presentada como una prioridad inmediata. En su mensaje, el presidente estadounidense evitó referencias a una transición democrática y puso el foco en otros intereses estratégicos como el petróleo, mientras en Caracas la estructura del chavismo permanece intacta. En ese escenario de incertidumbre, una pregunta comienza a ganar fuerza: ¿Delcy Rodríguez podría convertirse en la figura de continuidad del poder, esta vez con el aval tácito de Washington? Tanto Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, dieron el domingo señales claras de lo que pretende Estados Unidos. Y Rodríguez hizo lo propio al caer la noche.

