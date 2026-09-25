La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes el levantamiento “inmediato” de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que permanecen bloqueados en el país, luego de recibir informes sobre el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición que se prevé culmine en esta jornada.

“En atención a este esfuerzo conjunto, la jefa de Estado ordenó el desbloqueo inmediato de un conjunto de plataformas y portales web”, señala un comunicado divulgado en redes sociales por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

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El breve texto destaca que Rodríguez ha recibido con “beneplácito” informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, pero no detalla qué portales o plataformas serán desbloqueadas ni cuántas.

La orden se suma a una ya dada el pasado 17 de septiembre cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -el ente regulador de las telecomunicaciones en el país- anunció el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”.

Dicha orden coincidió también con el inicio del segundo ciclo de diálogo que está centrado en la libertad de expresión y el derecho a la información.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recibido con "beneplácito" informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. (EFE/ Miguel Gutiérrez) / MIGUEL GUTIÉRREZ

Hasta el pasado miércoles, VE sin Filtro computaba 18 dominios desbloqueados, lo que restauró el acceso a 15 sitios de noticias.

VE sin Filtro dijo justo en esta misma jornada más temprano que en Venezuela seguían bloqueados 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de noticias.

Con todo, el Gobierno de Rodríguez reafirmó en su comunicado de hoy “su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento y aspira a que la comunicación en el país esté comprometida con el interés nacional y con el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano”.

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