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La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reivindicó el acuerdo petrolero con Estados Unidos firmado el pasado 28 de agosto como uno de los "más grandes jamás suscrito". (EFE/ Ángel Colmenares)
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reivindicó el acuerdo petrolero con Estados Unidos firmado el pasado 28 de agosto como uno de los "más grandes jamás suscrito". (EFE/ Ángel Colmenares)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes el levantamiento “inmediato” de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que permanecen bloqueados en el país, luego de recibir informes sobre el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición que se prevé culmine en esta jornada.

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