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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez habla, en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Ronald Pena R / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez habla, en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Ronald Pena R / EFE)
/ Ronald Pena R
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que ordenó una investigación por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de que su Gobierno confirmara que el detenido falleció hace casi un año, tras varios meses de denuncias de que permanecía en paradero desconocido.

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